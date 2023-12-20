Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında bugün oynanacak maçta VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında bugün oynanacak maçta VAR’da Özgür Yankaya görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün saat 20.00’de RAMS Park’ta karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Mert Güzenge olacak. VAR’da Özgür Yankaya, AVAR’da da Erkan Engin ile Osman Gökhan Bilir görev yapacak.