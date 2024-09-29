Galatasaray, FC RFS maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Letonya ekibi FC RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, FC RFS maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Letonya ekibi FC RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, 1 Ekim Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.