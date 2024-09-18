Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

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Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.