Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.