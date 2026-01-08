Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.