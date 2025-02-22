Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

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Galatasaray yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.