Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son 10 maç

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 3 kez kazandı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son 10 maç
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 3 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray pazartesi günü saat 20.00’de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde son 10 maça bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakipler arasında 9’u lig, 1’i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 müsabakada Aslan 1’i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kanarya ise 3 kez rakibini mağlup etti. 2 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım arasında son olarak Kadıköy’de oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1’lik skorla kazandı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

27.09.2020

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Lig)

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Turkcell Süper Kupa)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)