Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 51 bin 5 taraftar izledi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi 51 bin 5 taraftar takip etti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 51 bin 5 taraftar izledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadyumu’nda oynanan derbiyi 51 bin 5 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar derbiden 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaraylı taraftarlar bu sezon diğer iç saha maçlarında olduğu gibi derbide de takımını yalnız bırakmadı. Dev mücadeleyi toplam 51 bin 5 biletli sarı-kırmızılı taraftar takip etti. Taraftarlar, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.