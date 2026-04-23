Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol oldu

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yarın, 25 Nisan Cumartesi, 26 Nisan Pazar ve 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu maçları yönetecek hakemleri duyurdu. Buna göre, Galatasaray’ın, 26 Nisan Pazar akşamı sahasında Fenerbahçe ile mücadele edeceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig’de 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

24 Nisan Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler