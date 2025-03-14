Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardı

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Fenerbahçe ile puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkardı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Fenerbahçe ile puan farkını 2 maç fazlasıyla 10’a çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 71’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 2 maç fazlasıyla 10’a yükseltti. Sarı-lacivertliler, pazar günü Samsunspor’u konuk edecek.

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Galatasaray, milli takım arasından sonra Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak.