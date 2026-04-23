Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 9’a 3 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.