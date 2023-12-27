Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.