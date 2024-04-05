Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Kupa’da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 12.30’da yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.