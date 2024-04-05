Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Süper Kupa’da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray, yarın saat 12.30’da yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.