Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı

Başakşehir galibiyetiyle puanını 73'e çıkaran Galatasaray, ligde son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı
Editör
EditörEditör
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Başakşehir galibiyetiyle puanını 73’e çıkaran Galatasaray, ligde son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Ligde 2 maç sonra galibiyet alan sarı-kırmızılılar puanını 73’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, ligde son 5 haftaya girilirken, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5’e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.