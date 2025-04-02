Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı bu sezon 2. galibiyetini kazandı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye bu sezon yenilmezken, oynanan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı bu sezon 2. galibiyetini kazandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Fenerbahçe’ye bu sezon yenilmezken, oynanan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk oldu. İki takım böylece bu sezon 3. kez karşı karşıya geldi. Derbiden 2-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibine karşı 2. galibiyetini elde etti. Aslan, Kanarya’yı ligde Kadıköy’de 3-1 yenerken, evinde 0-0 berabere kalmıştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb