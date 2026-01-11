Galatasaray, Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Fethiyespor ile maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.