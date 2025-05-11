Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi ikincisi

FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four finalinde Galatasaray, İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak ikinci oldu.

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi ikincisi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four finalinde Galatasaray, İspanyol ekibi Unicaja Malaga’ya 83-67 mağlup olarak ikinci oldu.

Salon: SUNEL Arena

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Hakemler: Wojciech Liszka, Boris Krejic, Julio Anaya

Galatasaray: Wallace 14, Young 3, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2, Sadık Emir Kabaca

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Unicaja Malaga: Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13, Diaz, Barreiro

Başantrenör: Ibon Navarro

1. Periyot: 13-19 (Malaga lehine)

Devre: 31-37 (Malaga lehine)

3. Periyot: 49-56 (Malaga lehine)