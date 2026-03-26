Galatasaray finalde

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında deplasmanda Emlak Konut'u 76-85'lik skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sarı-kırmızılı ekip final serisinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Abdullah Koputan, Furkan Keseratar

Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 38, Macaulay 13, Berfin Sertoğlu 4, Ndour 9, Günesh Karaoğlan 2, Ceren Akpınar 6, Delaere, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska, Gizem Başaran Turan

Başantrenör: Murat Alkaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 14, Derin Erdoğan 16, Juhasz 7, Johannes 3, Kuier 17, Smalls 3, Williams 10, Sude Yılmaz 9, Sehernaz Çidal 2, Elif Bayram 4

Başantrenör: Fırat Okul

1. Periyot: 15-21

Devre: 25-47

3. Periyot: 41-63

