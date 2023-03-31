Galatasaray Futbol Takımı iftar yemeğinde bir araya geldi

Galatasaray Futbol Takımı, dün akşam gerçekleştirdiği idmanın ardından iftar organizasyonunda buluştu.

Galatasaray Futbol Takımı, iftar organizasyonunda bir araya geldi. Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Teknik Direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı iftar yemeğinde Kaptan Fernando Muslera, GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Allah kabul etsin diyerek sözlerine başlayan Fernando Muslera, "Bu akşam yemeği ve beraber olmak çok önemliydi. Başkanımıza, teknik heyetimize ve bütün arkadaşlarıma buraya gelip bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynayacakları maç hakkında konuşan Muslera, "Çok zor bir maç olacak. Milli takım maçları sonrası oynanan müsabakalar zor oluyor. Çok milli oyuncumuz var. Bizim için ayrı bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz. Teknik ekip, oyuncular, hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız. Bu konuda Erden beye ve başkana teşekkür ediyoruz. Taraftarımızla birlikte fedakarlık yaparak hep beraber şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışıyoruz. Ben burada birçok yıl geçirdim. Bu yıllar arasında bu sene çok özel. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

"Çok iyi bir takımımız var"

Sarı-kırmızılı taraftarların her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Uruguaylı kaleci, "Bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlara müteşekkir olmamız gerekiyor. Bazen kaybetmek de önemli. Gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyorlar. Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor. Çok iyi bir takımımız var. Cumartesinden itibaren tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var. Adaptasyon önemli bir şey. Oyuncular zorlanabiliyor. Dil, kültür, futbol farklı. Hızlı ve farklı bir futbol oynanıyor. Bu grup inanılmaz oyunculardan oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Burada Okan hoca da çok iyi iş çıkardı. Bunun altını çizmek lazım. Cumartesinden itibaren kendimizi göstermeye ve şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Taraftarımız bizim 12. oyuncumuz. Bizim yanımızda oldukları sürece şampiyonluğa bir adım daha yakın olacağız" değerlendirmesinde bulundu.