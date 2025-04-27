Galatasaray galibiyet serisini 5'e çıkardı

Galatasaray, Eyüpspor karşılaşmasıyla üst üste 5. maçından galip ayrıldı.

Galatasaray galibiyet serisini 5'e çıkardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Eyüpspor karşılaşmasıyla üst üste 5. maçından galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 5-1’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor maçıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini 5’e çıkardı. Aslan, Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK ve Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ve Konyaspor’u mağlup etti.

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Cimbom, ligde gelecek evinde Sivasspor ile mücadele edecek.