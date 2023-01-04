Galatasaray galibiyet serisini 8'e çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki galibiyet serisine de devam etti. Aslan bu maçla birlikte 6’sı Spor Toto Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 6’ya çıkardı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü’nü, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup etti.