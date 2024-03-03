Galatasaray galibiyetini taraftarıyla kutladı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi galibiyetini deplasmana gelen taraftarlarıyla kutladı.

Galatasaray galibiyetini taraftarıyla kutladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Beşiktaş derbisi galibiyetini deplasmana gelen taraftarlarıyla kutladı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda mücadele ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar galibiyetle puanını 75’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen 1914 taraftarının yanına giderek kutladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb