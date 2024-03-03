Galatasaray galibiyetini taraftarıyla kutladı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi galibiyetini deplasmana gelen taraftarlarıyla kutladı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisi galibiyetini deplasmana gelen taraftarlarıyla kutladı.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda mücadele ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar galibiyetle puanını 75’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılılar, galibiyeti deplasmana gelen 1914 taraftarının yanına giderek kutladı.