Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yeni transfer Roland Sallai de ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.