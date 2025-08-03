Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman U19 takımıyla yapılan maçla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, 5 Ağustos Salı günü saat 18.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.