Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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Galatasaray bugün öğleden sonra Gaziantep’e hareket edecek.