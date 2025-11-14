Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.