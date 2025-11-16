Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 18 Kasım Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.