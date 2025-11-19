Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.