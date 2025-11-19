Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.