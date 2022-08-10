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Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına sürdürdü
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İHA
Editör

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