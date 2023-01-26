Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Spor Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Spor Toto Spor Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.