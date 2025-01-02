Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.