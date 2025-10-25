Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb