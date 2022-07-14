Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı

Son oynanan MOL Fehervar maçına ilk 11’de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile geçirirken, diğer futbolcular antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Devam eden bölümünde pas çalışması gerçekleştirilirken, ana bölümde dar alanda çift kale oyun oynandı

Antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Galatasaray, Avusturya’daki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.