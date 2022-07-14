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Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı
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Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki sekizinci gününü tek antrenmanla geçirdi.

Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı
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Son oynanan MOL Fehervar maçına ilk 11’de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile geçirirken, diğer futbolcular antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Devam eden bölümünde pas çalışması gerçekleştirilirken, ana bölümde dar alanda çift kale oyun oynandı

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Antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Galatasaray, Avusturya’daki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı
Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı
Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı
Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı
İHA
Editör

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