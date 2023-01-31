Galatasaray, Haris Seferovic ile yolları ayırdı
Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic'in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic’in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar Seferovic’in sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig maçında forma giyerken gol katkısı sağlayamadı. Seferovic, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 2 gole imza attı.