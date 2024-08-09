Galatasaray - Hatayspor maçının VAR'ı Halil Umut Meler oldu

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile Hatayspor arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile Hatayspor bugün saat 21.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak. AVAR’da da İbrahim Bozbey görev yapacak.