Galatasaray, hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşacak
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Fransız takımı Strasbourg ile sahasında karşılaşacak.
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Fransız takımı Strasbourg ile sahasında karşılaşacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampının ardından İstanbul’a döndü ve çalışmalarına burada devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda 4. hazırlık maçında yarın saat 21.00’de Fransız ekibi Strasbourg ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşı karşıya gelecek.
Aslan daha önce yaptığı hazırlık müsabakalarında Ümraniyespor’u 5-2, Admira Wacker’ı 2-1 ve Cagliari’yi de 3-1’lik skorlarla mağlup etti.
Galatasaray, bu maçın ardından 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de evinde Lazio ile mücadele edecek.