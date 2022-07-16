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Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Çekya takımı Sigma Olomouc'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini almış oldu.

Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Editör
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Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Çekya takımı Sigma Olomouc’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini almış oldu.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya’da Çekya takımlarından Sigma Olomouc ile hazırlık maçında karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda 59. dakikada sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. 65’te ise Gomis sarı-kırmızılı takımın 2. golünü atarak skoru 2-0’a getirdi. Maç, Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile noktalandı. Bu sonuçla Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetine imza atmış oldu.

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Yunus Akgün’den 1 gol 1 asistlik performans

Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün’ün Sigma Olomouc karşısında gösterdiği performans dikkat çekti. Başarılı futbolcu, müsabakada gol perdesini açan isim olurken Gomis’in kaydettiği golü de hazırladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun sahada kaldığı süre boyunca gösterdiği etkili performans göz doldurdu.

Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
İHA
Editör

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