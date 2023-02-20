Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, hazırlıklarını bugün Kempinski Hotel The Dome Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray, hazırlıklarını bugün Kempinski Hotel The Dome Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray’da toplu oyunla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışması ve ayak tenisiyle sona erdi.

Sarı-kırmızılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.