Galatasaray, hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, hazırlıklarını bugün Kempinski Hotel The Dome Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, hazırlıklarını bugün Kempinski Hotel The Dome Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray’da toplu oyunla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışması ve ayak tenisiyle sona erdi.
Sarı-kırmızılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.