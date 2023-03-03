Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray hazırlıklarına devam etti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Spor Toto Süper Lig’de bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın saat 17.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.