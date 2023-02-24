Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antalya’da kamp yapılan hotelin sahasında Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü