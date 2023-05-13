Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.