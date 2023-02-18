Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde dar alanda top kapma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.