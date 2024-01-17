Galatasaray HDI Sigorta, Challenge Kupası'nda yarı finalde

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanşında Portekiz ekibi Fonte Bastardo Azores'i-31 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta, Challenge Kupası'nda yarı finalde
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanşında Portekiz ekibi Fonte Bastardo Azores’i-31 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

2024 CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Portekiz’in Fonte Bastardo Azores takımıyla karşılaştı. Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar 21-25, 25-23, 25-16, 25-23 setlerle salondan 3-1 galip ayrıldı. İlk maçı da 3-0 kazan Galatasaray, böylece yarı finale adını yazdırdı. Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Mint Vero Volley Monza (İtalya)-Levski Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.