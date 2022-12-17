Galatasaray'ı 1-0 yenen FOMGET, ilk yarıyı lider tamamladı

Kadın Futbol Süper Ligi’nde zirvede yer alan iki takımın mücadelesinde kazanan 1-0’lık sonuçla FOMGET takımı oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi’nde haftaya lider olarak giren Galatasaray Petrolofisi ile Ankara Osmanlı Stadyumunda karşılaştı. Liderlik mücadelesi veren iki takım arasında oynanan maç son derece çekişmeli geçti. Maçın tek golünü 15. dakikada Yuliia attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı 1-0 kazanan Ankara temsilcisi 25 puanla ilk devreyi lider olarak tamamladı.

Ligin ilk devresinde istedikleri sonuçları aldıklarını belirten FOMGET Kulüp Başkanı Akmet Öksüz, "9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Ligin tek namağlup ekibiyiz. Bu bizleri gerçekten gururlandırıyor. Emeklerimizin karşılığını almak çok güzel. Ligin ikinci yarısı için planlamalarımızı yaptık. İkinci devreye en iyi şekilde hazırlanıp 2. devreyi de zirvede tamamlamak istiyoruz. Ardından da 100. yılda Ankara’ya şampiyonluk kupasını getirmek en büyü k arzumuz. Ligin ilk devresinde ortaya koyduğumuz bu büyük başarıda emeği geçen tüm ekibimizi gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Diğer yandan FOMGET takımından Daria 13 golle ligin en fazla gol atan ismi oldu. Ankara FOMGET takımı ikinci devre hazırlıklarını Yenikent’te bulunan ve geçtiğimiz günlerde yenilenen tesislerde yapacak.