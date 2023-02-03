Galatasaray, Ian Hummer'ın transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray, erkek basketbol takımında oynayan ABD'li basketbolcu Ian Hummer'ın Yunanistan ekibi Peristeri'ye transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Ian Hummer'ın transfer olduğunu açıkladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray, erkek basketbol takımında oynayan ABD’li basketbolcu Ian Hummer’ın Yunanistan ekibi Peristeri’ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ian Hummer’ın kulübümüz ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Yunanistan’ın Peristeri B.C. Kulübü’ne transfer olan eski oyuncumuza Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.