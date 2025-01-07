Galatasaray, iki genç futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ile 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt'un sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray, iki genç futbolcunun sözleşmesini uzattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ile 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt’un sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray, genç futbolcular Recep Yalın Dilek ve Ali Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılılar, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Recep Yalın Dilek ve 19 yaşındaki Ali Yeşilyurt ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığını belirtti.

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