Galatasaray ile Antalyaspor 58. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor ile ligde 58. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30’da evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 21 galibiyet, 5 beraberlikle aldığı 68 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 33 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’nin BAY geçtiği haftada Corendon Alanyaspor’u mağlup ederek rakibiyle farkı 7 yapan Galatasaray, Antalyaspor’u da yenerek, 2 maç fazlasıyla farkı 10 puana çıkarmak istiyor.

58. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 57 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 111 golüne, Antalyaspor 49 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçı Galatasaray, Mauro Icardi’nin 2 ve Victor Osimhen’in attığı gollerle 3-0 kazandı.

Galatasaray, Antalyaspor’a 17 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Antalyaspor’a 2016 yılından beri kaybetmiyor. Akdeniz temsilcisi, sarı-kırmızılıları son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2’lik skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından oynanan 17 karşılaşmada Aslan; 13 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Ligde 27 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Antalyaspor maçından da galip ayrılıp, milli takım arasına moralli girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezondan 1, bu sezon da 26 olmak üzere toplam 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Cimbom, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlikle 33 puan topladı. Aslan sahasında; Kasımpaşa, Eyüpspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Fenerbahçe’yi konuk etti ve mücadele 0-0 sona erdi.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı maçlarda rakip fileleri 64 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen ve 26 maçın 25’inde de gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan, kalesinde ise 27 gol görürken, bu müsabakaların 8’inde kalesini gole kapadı.

Victor Osimhen’den Süper Lig’de 17 gol

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımına puan kazandırmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig’de 21 maçta görev alan Osimhen, 17 kez rakip fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek’in (18) ardından krallık yarışında da ikinci sırada bulunuyor. Victor Osimhen, ayrıca Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk ile Emre Belözoğlu 5. randevuda

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Belözoğlu ise Başakşehir ve MKE Ankaragücü’nde görev yaptı. Bu karşılaşmalarda Okan Buruk 3, Emre Belözoğlu ise 1 kez kazandı. İki teknik adam arasında 12 Kasım 2022 tarihinde oynanan maçta Galatasaray, Başakşehir’i 7-0’lık skorla yenerken, Okan Buruk rekabette en farklı skoru elde etti.

Günay Güvenç ile Ahmed Kutucu cezalı

Galatasaray’da 3 futbolcu Antalyaspor karşısında oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor maçının devre arasında kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ahmed Kutucu ile tedavisi devam eden Ismail Jakobs forma giyemeyecek.

İki futbolcu sınırda

Sarı-kırmızılılarda, Antalyaspor maçı öncesinde Victor Osimhen ile Roland Sallai de sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 29. haftada deplasmandaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Ozan Ergün düdük çalacak

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.