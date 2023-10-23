Galatasaray ile Bayern Münih 3. randevuda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında yarın evinde Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. İki takım bu maçla birlikte 3. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, yarın saat 19.45’te sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar grupta 1 galibiyet ve 1 berberlikle aldığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Münih ise 2 galibiyet sonucunda 6 puanla grupta ilk sırada bulunuyor.

Galatasaray, gruplara sahasında Kopenhag ile 1-1 berabere kalarak başladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci maçta ise Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bayern Münih de grubun ilk mücadelesinde evinde Manchester United’ı 4-3, ikinci karşılaşmada da deplasmanda Kopenhag’ı 2-1’lik skorla yendi.

3. randevu

Galatasaray ile Bayern Münih bugüne kadar resmi maçlarda 2 kez rakip oldu. 1972 yılında Şampiyonlar Ligi’nde oynanan bu maçlardan Alman ekibi 1 kez galip ayrılırken, 1 müsabakada da berabere sona erdi. Aslan 1 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Avrupa kupalarında 311. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 310 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 418 kez havalandırırken, kalesinde 457 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 119. müsabaka

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 118 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 29’undan galibiyetle ayrılırken, 59 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 117 gole karşın, kalesini 201 gole kapatamadı.

Avrupa’daki son 20 maçta 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 2’si de Şampiyonlar Ligi grup maçı olmak üzere toplam 20 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV’ye İstanbul’da 2-1’lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Alman ekipleriyle 30 maç yaptı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 30 resmi maça çıktı. Cimbom; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 30 müsabakada 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir’de 17, Galatasaray’da da 8 olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 25 kez mücadele etti. Buruk’un takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu müsabakalarda 12 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 49 yaşındaki teknik adam, Galatasaray’ın başında çıktığı 8 Avrupa maçında 6 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray 23 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi. Cimbom, geride kalan mücadelelerde 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bayern Münih ligde yenilgisiz devam ediyor

Bayern Münih, Bundesliga’da bu sezon şu ana kadar mağlup olmadı. Alman ekibi, ligde geride kalan 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda topladığı 20 puanla 3. sırada bulunuyor. Münih, ligde son olarak deplasmanda Mainza ile karşılaştı ve sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Alman temsilcisinde Serge Gnabry, Dayot Upamecano, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro sakatlıklarından dolayı oynayamayacak.

Mauro Icardi 15 maçta 14 gol attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımına kazandırmaya devam ediyor. Icardi, bu sezon toplam 15 resmi karşılaşmada oynadı ve rakip fileleri toplam 14 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10’unu Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 1’ini de gruplarda kaydetti.

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildi ve tedavisine başlandı. Bayern Münih karşısında oynayıp, oynamayacağı maç günü belli olacak.

Davide Massa düdük çalacak

Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşmayı İtalyan Futbol Federasyonu’ndan hakem Davide Massa yönetecek. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ile Stefano Alassio yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabakada VAR’da Aleandro Di Paolo, AVAR’da da Gianluca Aureliano görev yapacak.