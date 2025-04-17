Galatasaray ile Bodrum FK 2. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yarın evinde oynayacağı Bodrum FK ile 2. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Bodrum FK ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligde geçtiğimiz hafta Samsunspor’u deplasmanda yenen Galatasaray, Bodrum FK karşısında galip gelip, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

2. randevu

Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK ile ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında Bodrum’da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, Michy Batshuayi’nin attığı golle 1-0 kazandı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 14 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda mağlubiyet almazken, 11 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Aslan, topladığı 36 puanla bu alanda Fenerbahçe’nin ardından 2. sırada yer alıyor.

35 gün sonra evinde

Galatasaray, Bodrum FK karşılaşmasıyla 3 maç sonra evinde oynayacak. Sahasında son olarak 14 Mart’ta Antalyaspor ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig’de Beşiktaş ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ile deplasmanda oynadı. Aslan böylece 35 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak.

Ligde bu sezon Beşiktaş’a yenildi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon sadece Beşiktaş’a yenildi. Sarı-kırmızılılar, ligde ayrıca Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Victor Osimhen krallık yarışında zirvede

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. Süper Lig’de 24 maçta görev alan Osimhen, 21 kez rakip ağları sarstı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. Ligde son 7 maçta 9 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca ligde gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 gol atan Victor Osimhen, bu sezon toplam 29 gol sevinci yaşadı.

En çok gol atan ve en az gol yiyen 2. takım

Galatasaray hücum performansının yanında savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü ve en az gol yiyen 2. takım olarak yer alıyor. Cimbom, ayrıca bu sezon ligde 10 kez de kalesini gole kapadı. Ligde rakip fileleri 71 kez havalandıran Galatasaray, bu alanda da en çok gol atan 2. takım olarak bulunuyor.

Roland Sallai cezalı

Galatasaray’da, Bodrum FK maçında bir futbolcu cezasından dolayı oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda Macar futbolcu Roland Sallai, Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü. Sakatlığı bulunan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert’in de kadroda olması beklenmiyor.

4 futbolcu sınırda

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Bodrum FK karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara da sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 4 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftada Eyüpspor maçında cezalı olacak.