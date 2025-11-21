Galatasaray ile Gençlerbirliği 99. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın evinde oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 99. kez mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ankara ekibi ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde son oynadığı iki maçta Trabzonspor ile evinde 0-0 berabere kalan, Kocaelispor’a da deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada sonra oynayacağı Gençlerbirliği’ni yenerek kötü serisini bitirip, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 99. randevu

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig’de bugüne kadar 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 54 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 172 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

İki takım ligde son olarak 2 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da oynadı ve Galatasaray 2-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Evinde 32 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, resmi maçlarda evinde mağlup olmuyor. RAMS Park’ta en son 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig’de 23, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 23 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.

En çok gol atan ve en az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 12 haftada hem hücumda ve hem de savunmada başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, aynı gol sayısına sahip Fenerbahçe ile zirvede yer aldı. Kalesinde 6 gol gören Aslan, Göztepe ile birlikte de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca 6 müsabakayı da gol yemeden tamamladı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, ligde son oynadığı Trabzonspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında gol atamadı.

10 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray’ın, Süper Lig’de bu sezon attığı 25 golü 10 farklı futbolcu kaydetti. Sarı-kırmızılılarda ligdeki gollerde ise Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 6 gol sevinci yaşayan Icardi’nin ardından Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3’er, Yunus Akgün 2, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1’er gol sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük mücadelesinde ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Lucas Torreira sarı kart sınırında

Galatasaray’da Gençlerbirliği maçı öncesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da forma giyemeyecek.

Milli maçlar için verilen arada takımla çalışmalara başlayan İlkay Gündoğan ise kadroda olacak. İlkay sakatlığından önce son olarak ligde Başakşehir ile yapılan müsabakada oynamıştı.

Okan Buruk ile Volkan Demirel, 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Demirel ise Hatayspor ve Bodrum FK’nın başındaydı. Oynanan 4 müsabakada Okan Buruk’un ekibi 3, Volkan Demirel’in ekipleri ise 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ozan Ergün düdük çalacak

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.